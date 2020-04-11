Настройка linux vps

Системное администрированиеЗавершен11 заявок352 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить linux vps что бы был gui и была возможность удаленно к нему конектится.

Linux
4 года назад
myroslavdo
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
livand-ua
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
1 день
Все отлично, спасибо
Хороший заказчик. Правильно поставил задачу. Быстро оплатил после выполнения работы.