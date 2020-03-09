Обойти блокировку VoIP-звонков операторами сотовой связи

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки344 просмотра
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Для оптимизации работы отдела продаж оптовой организации необходимо найти способ обеспечить максимально возможную вероятность прохождения звонков, совершаемых менеджерами с помощью SIP на мобильные телефоны операторов РФ.

В качестве CallerID используются различные номера операторов большой тройки, и исходящие звонки на них просто не проходят, что мешает нормальной работе отдела.

4 года назад
KozyirevGerman
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад