Настроить VPS

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок220 просмотров
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Всем привет. Есть чистый VPS с установленным LAMP.

Необходимо:

1. Создать пользователя MySQL + БД.

2. Настроить MySQL на работу с InnoDB таблицами.

3. Установить PhpMyAdmin с ограничением доступа по IP через .htaccess

4. Установить PHP5.6 и PHP7.3 (оставить активной 5.6)

5. Прописать 2 домена + поддомен для PhpMyAdmin

6. Установить для них Let's Encrypt сертификаты

Интересуют стоимость и сроки.

4 года назад
nomelodic
Вячеслав 
32 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад