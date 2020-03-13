Настроить VPS

Необходимо написать скрипт, для развертывания l2tp/ipsec ВПН сервера на дебиан или убунту на VPS и инструкцию по пользованию цена договорная, предлагайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Есть чистый VPS с установленным LAMP.
Необходимо:
1. Создать пользователя MySQL + БД.
2. Настроить MySQL на работу с InnoDB таблицами.
3. Установить PhpMyAdmin с ограничением доступа по IP через .htaccess
4. Установить PHP5.6 и PHP7.3 (оставить активной 5.6)
5. Прописать 2 домена + поддомен для PhpMyAdmin
6. Установить для них Let's Encrypt сертификаты
Интересуют стоимость и сроки.
- Похожие заказы
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Redhotdot.com.ua ищем программиста для работы с сайтом, в данный момент необходимо настроить опенкарт для правильного прописания URL-ов.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно перенести сайт на друпал с одного хостинга на другой На первом хостинге сайт работает прекрасно. При переносе на другой выдает ошибку 500 Нужен человек который знает что такое drupal и что такое php и почему выдает ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить linux vps что бы был gui и была возможность удаленно к нему конектится.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Для оптимизации работы отдела продаж оптовой организации необходимо найти способ обеспечить максимально возможную вероятность прохождения звонков, совершаемых менеджерами с помощью [b]SIP[/b] на [b]мобильные телефоны[/b] операторов РФ. В качестве [b]CallerID[/b] используются различные номера операторов большой тройки, и ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Настроить эмейл-рассылку в Retailcrm. Настроить несколько триггеров и 3 шаблона писем, которые отправлять из срмки. [url=https://help.retailcrm.ru/Developers/ChangeSet]https://help.retailcrm.ru/Developers/ChangeSet[/url]Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен серверщик, который: 1. Установит скрипт на Go на наш сервер (физический) 2. Настроить деплой этого же скрипта из гитлаб по кнопкеСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Иногда требуется отражать ddoss атаки на сайт, необходимо сделать защиту, без клоудфаер и т.п., что бы не менять IP сервера.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго дня, есть потребность использовать ВПН поднятый на арендованном сервере VPS К ВПН будут подключаться, ноутбуки (macOS Win), смартфоны (ios android) и возможно ТВ Требуется, выбрать наиболее защищенный протокол, с которым мобильные телефоны смогут работать "из коробки" ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $80
Модемы e3372 используются для прокси, модемы подключены к малине, что нужно сделать? 1. Настроить API для принудительной смена IP на модемах (в ответе или Ок, или код ошибки с расшифровкой) 2. Описать логику составления запроса для принудительной ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад