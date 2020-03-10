Написать скрипт

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Необходимо написать скрипт, для развертывания l2tp/ipsec ВПН сервера на дебиан или убунту на VPS

и инструкцию по пользованию

цена договорная, предлагайте

4 года назад
guest_15838861508931
4 года в сервисе
Был
4 года назад