Срочно ищем дизайнера по работе со слоями

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт2 заявки20 просмотров

Срочно ищем дизайнера по работе со слоями
Что нужно сделать:
• переложить файлы .oft в редактируемый формат в фигму или другую программу, чтобы с этим работать регулярно - шаблонно
Требования:
• опыт работы
• Умение работать быстро (дедлайны — 1–3 дня)
• возможно потом выйти на регулярную работу - делать визуалы по этому шаблону (до 5 шт в неделю, 12-15 в месяц) - но это позже, сейчас надо файлы в зип перевести в формат шаблонов для удобной работы SMM отдела
• шаблоны и визуалы для соцсети Linkedin- нужно узнать какой формат туда подходит

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