Срочно ищем дизайнера по работе со слоями

Что нужно сделать:

• переложить файлы .oft в редактируемый формат в фигму или другую программу, чтобы с этим работать регулярно - шаблонно

Требования:

• опыт работы

• Умение работать быстро (дедлайны — 1–3 дня)

• возможно потом выйти на регулярную работу - делать визуалы по этому шаблону (до 5 шт в неделю, 12-15 в месяц) - но это позже, сейчас надо файлы в зип перевести в формат шаблонов для удобной работы SMM отдела

• шаблоны и визуалы для соцсети Linkedin- нужно узнать какой формат туда подходит