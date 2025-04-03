Нужен дизайнер-маркетолог обновить интерфейс и сделать раскрутку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт7 заявок24 просмотра

Сайт https://cctvai.net/

есть ежедневные посетители (в том числе приходят по рекламе) - но нет регистраций - обновить дизайн более современный и навигацию. Необходима раскрутка (публикация в каталогах) и маркетинг.

Дизайн интерфейсовПродвижение сайтов
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