Требуется веб-дизайнер для создания сайта, логотипа и нескольких карточек инфографики. Ищем UX/UI и графического дизайнера. Рассматриваются портфолио и резюме с примерами работ. Оплата по договоренности, тестового задания нет.
Нужен дизайнер-маркетолог обновить интерфейс и сделать раскрутку сайта
Сайт https://cctvai.net/
есть ежедневные посетители (в том числе приходят по рекламе) - но нет регистраций - обновить дизайн более современный и навигацию. Необходима раскрутка (публикация в каталогах) и маркетинг.
Заявки фрилансеров
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