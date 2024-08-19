Дизайнер для работы с Тильдой

Требуется разработка логотипа и дизайна лендинга для финтех-сервиса Nero. Включает создание основного логотипа, иконки и адаптивных версий, а также дизайна лендинга в холодном архитектурном минимализме. Ожидается умение работать в эстетике fashion, crypto и noir, а также опыт в создании digital-бренда.