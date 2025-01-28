Требуется разработать видео-презентацию, которая включает все необходимые элементы и информацию. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.
Инфографика
1. Описание задачи
Нужно создать профессиональную, информативную и визуально привлекательную инфографику для использования в X (Twitter) и LinkedIn, которая отражает ключевые цифры и выгоды для клиентов.
Инфографика должна привлекать внимание, быстро передавать основную идею и выглядеть профессионально.
2. Основные требования к дизайну
Форматы и разрешение:
Обложка для X (Twitter): 1500×500 px
Обложка для LinkedIn: 1584×396 px
Инфографика для поста: 1200×675 px (16:9)
Стиль:
Современный, деловой стиль, который воспринимается серьёзно.
Цветовая схема в цветах синий, белый, красный.
Максимальная читаемость текста (без размытия, с чёткими шрифтами).
Графики, диаграммы, визуальные элементы для поддержки данных.
Без избытка сложных деталей, но с профессиональной композицией.
3. Структура инфографики (основные элементы):
1. Заголовок (Headline, должен быть заметным)
2. Основные цифры (крупный шрифт, наглядно выделены)
3. Визуализация роста
4. Поддерживающий текст (небольшие комментарии, которые поясняют выгоду):
5. Логотип компании (будет предоставлен)
Должен быть внизу, чтобы показать, что инициатива идёт от компании.
6. Дополнительные элементы (по желанию)
Значки машин, контейнеров, логистики (чтобы визуально показать импорт).
Графическое изображение порта (для LinkedIn версии).
4. Конкретные требования по шрифту и цветам:
Шрифты: без засечек (Sans-serif), читаемые и чёткие.
Цвета: красный, синий, белый, но не кричащие.
Текст и цифры должны быть легко читаемыми на всех устройствах.
Разрешение: 300 DPI, чтобы не было размытия.
Минимализм с цифрами (чистая инфографика с основными показателями)
Простая, но мощная визуализация - чёткие цифры + заголовок + пояснение.
6. Требования к файлам на выходе:
Формат: PNG + исходники (PSD или AI).
Разрешение: 300 DPI.
Файлы в трёх версиях:
1. Обложка X (Twitter) (1500×500 px).
2. Обложка LinkedIn (1584×396 px).
3. Инфографика для поста (1200×675 px).
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