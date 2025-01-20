Дизайн презентации

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Закрыт7 заявок45 просмотров

Необходим дизайнер для переработки презентации, собранной из шаблона Canva. Задача включает создание уникального дизайна, обновление контента и структуры слайдов. Ожидаем портфолио и информацию о стоимости услуг. Оплата обсуждается.

CanvaСоздание презентаций
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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