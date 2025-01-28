Требуется дизайнер для переработки презентации, созданной из шаблона Canva. Необходимо создать уникальный дизайн, обновить контент и структуру слайдов. Портфолио и информация о стоимости услуг обязательны. Оплата обсуждается.
Слайды для курса
Требуется создать серию слайдов для 6 мини курсов
Лаконичный дизайн
Все тексты и примеры дизайна предоставляются
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