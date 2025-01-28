Слайды для курса

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт24 заявки129 просмотров

Требуется создать серию слайдов для 6 мини курсов

Лаконичный дизайн

Все тексты и примеры дизайна предоставляются

Создание презентаций
3 месяца назад
Mary_cos
45 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
В'ячеслав
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
Савелий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад
Каріна
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Виктория
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Вікторія
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
3 месяца назад
Эрида
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Дарина
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анастасия
 
31 год
11 лет в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад
Юлія
 
33 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Валерия
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
20 часов назад
447 отзывов
3 месяца назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
39 минут назад
116 отзывов
3 месяца назад
#1
Презентации
Алёна
 
33 года
2 года в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
130 отзывов
3 месяца назад
Полина
 
44 года
2 года в сервисе
Была
3 дня назад
3 месяца назад
Влада
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
3 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
3 месяца назад
ТОП-10
Презентации
Альнияз
 
24 года
3 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
3 месяца назад
Юлія
 
32 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
380 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Презентации
Мар'яна
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
201 отзыв
3 месяца назад
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
3 месяца назад