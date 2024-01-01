nurali_davlatov

Нурали Давлатов nurali_davlatov

 
26 летТаджикистан/Душанбе
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 дней назад

Занимаюсь разработкой сайтов для малого бизнеса: Landing Page, Корпоративные сайты, Интернет Магазины.

Обращайтесь я всегда на связи и открыт к новым интересным проектам.

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