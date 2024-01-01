Нурали Давлатов nurali_davlatovnurali_davlatov
26 летТаджикистан/Душанбе
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
Занимаюсь разработкой сайтов для малого бизнеса: Landing Page, Корпоративные сайты, Интернет Магазины.
Обращайтесь я всегда на связи и открыт к новым интересным проектам.
Портфолио
- Upgradeconsult.ru | Консалтинговая служба12 просмотров
- GTA Detailing | Автосервис13 просмотров
- TRADERS FAIR & AWARDS12 просмотров
- Liveseptember.ru Фонд борьбы с лейкемией15 просмотров
- ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ13 просмотров
- Корпоративный сайт103 просмотра
- Одностраничный сайт99 просмотров