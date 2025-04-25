Необходимо исправить HTML-форму в соответствии с предоставленным макетом. Ожидается точное соблюдение всех параметров дизайна. Макет будет отправлен исполнителю для работы.
Сделать адаптив главной страницы
макета нет
тз по верстке:
1.Чтобы выглядело адекватно во всех современных браузерах
2.желательно не использовать ни каких библиотек и фраймворков
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