Сделать адаптив главной страницы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт12 заявок186 просмотров

макета нет

тз по верстке:

1.Чтобы выглядело адекватно во всех современных браузерах

2.желательно не использовать ни каких библиотек и фраймворков

Адаптивная верстка
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