Верстка формы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт13 заявок264 просмотра

исправить форму по макету,

макет отправлю в тг испольнителю

Верстка блоков
день назад
Давид
 
30 лет
5 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
51 год
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Был
5 часов назад
19 часов назад
Гиоргии
 
34 года
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онлайн
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HTML-верстка
Игорь
 
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час назад
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Лучший HTML-верстальщик апреля
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