Фигма макет сайта для интернет магазина

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт8 заявок173 просмотра

Есть интернет магазин OxFoods - поставщик разной техники
Нужно сделать основные старницы в фигме

Бюджет небольшой, но будут еще проекты, в процессе или после этого проекта

Дизайн желательно минималистичный

Примеры сайтов-конкуретнтов:
https://magmastore.uz/
https://ptt.uz/
https://restob.uz/

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн интернет-магазиновДизайн лендингов
20 часов назад
Аббос
 
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Заявки фрилансеров

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