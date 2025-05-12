Задача включает в себя скачивание определенных блоков с указанных сайтов и адаптацию их верстки для использования на Bootstrap в нейтральном стиле. Разрешение страниц должно быть 1920 на 1080 с дальнейшей адаптацией под планшеты и мобильные устройства. Необходимо получить готовые блоки с версткой для дальнейшего использования.