olgapyatko

Ольга olgapyatko

 
40 летПортугалия/Лиссабон
11 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
web_serg
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Исправить ошибку базы данных на сайте www.ekskurs-azores.ru
Рекомендую! Сотрудничеством доволен!
Проблема решена быстро и качественно. Рекомендую :)
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demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
125 отзывов
$150
10 баллов
10 лет назад
Изменение шаблона под заказчика
Все прошло отлично. Хорошее ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Алексеем, шаблон от joomla был изменен и наполнен быстро и качественно, под ключ. Всегда на связи. Советуем, как отличного специалиста.
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Yuka_kr
Темнюк 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Удалить вирус
Отличный работодатель, четкое ТЗ, всегда на связи. Рекомендую.
Спасибо за оперативность, все сделал на отлично, всегда на связи, советуем.
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Vade_maaR
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
SEO-оптимизация сайта. Продвижение
Хорошо поработали, спасибо!
Отлично справился с поставленной задачей.рекомендуем как отличного специалиста.
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