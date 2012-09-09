olgapyatko

Перенос действующего сайта на европейскую платформу по возомжности www.ekskursazores.ru или создание похожего.
- Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт5 дней назад
Необходимо вывести в топ 10 сайт по экскурсиям www.ekskursazores.ru Google, Yandex, Mail.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт2 года назад
Описание проблемы: Неизвестный IP-адрес Возможные причины проблемы: Неверно настроен DNS-адрес вашего сайта www.ekskurs-azores.ruСлужба поддержки6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо мобильное приложение по продаже туристических экскурсий. www.ekskurs-azores.ru аналог: приложение ГидЭдвайзерДизайн мобильных приложений17 заявокЗакрыт5 лет назад
Восстановить пароль к администрации сайта через beget.ruСистемное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработка логотипа, визитки, флаерa. Флаер A4 должeн сгибаться втрое,фото и текст имеются. Визиткa с двух сторон (анг.рус.) Тематика www.ekskurs-azores.ruЛоготипы и Знаки37 заявокЗакрыт8 лет назад
Продвижение сайта по ключевым словам на первые позиции. Тематика - услуги гида На данный момент по многим из предоставленных ключевикам находимся на 2-3 страницах. http://www.ekskurs-azores.ru/ Ключевые слова для поисковика Google.ru Азорские острова Экскурсии на русском Азорские острова Экскурсии на русском ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт10 лет назад
При регистрации выдает 404. Должна появляться страница с текстом : "На Ваш е-майл адрес было отправлено письмо для подтверждения регистрации" .Восстановить пару постов в форуме. Если возможно изменить добавление фото в отзывах в форуме, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доработать верстку для ИЕ 6/7/8 ,проверить в Opera. Ломаются выплывающие окна сайт www.ekskurs-azores.ru Cмотрите в приложении.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
вот ссылка http://sitecheck.sucuri.net/results/www.ekskurs-azores.ruТестирование сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
1. Произвести полную внутреннюю оптимизацию сайта. Прописать/изменить метатеги и ключевые слова, заголовки для всех страниц. Нужно сделать все максимально для дальнейшего продвижения. Пишите только, если есть реальный опыт. 2. Продвижение сайта по сетям google.ru, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Текст экскурсий на сайте http://www.ekskurs-azores.ru/2012-09-09-19-17-47/catalog/priceКопирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать 9 уникальных текстов по Азорским островам. По одной статье на каждый остров. История, природа, что посмотреть, обычаи... Пожелание: при прочтении статьи появлялось желание посетить и увидеть лично. Красочное описание. Примерно по 3 тыс.знаков на ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт11 лет назад
Шаблон № 26865, доработка под ключ, заменить логотип, русифицировать сайт, изменить меню, установить и настроить сайт на хостинге, прикрутить админку, наполнить сайт контентом. Тематика туристическая.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад