Мне нужен веб-дизайнер для разработки анимаций, веб-дизайна и вёрстки.

Я предлагаю аванс в размере 40% от суммы договора, а финализация составит 60%.

Веб-дизайнеру требуется опыт работы в веб-дизайне, а также навыки в анимации и вёрстке.

Бюджет за каждую задачу варьируется от 2 до 5 тысяч рублей.