Требуется веб-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Мне нужен веб-дизайнер для разработки анимаций, веб-дизайна и вёрстки.

Я предлагаю аванс в размере 40% от суммы договора, а финализация составит 60%.

Веб-дизайнеру требуется опыт работы в веб-дизайне, а также навыки в анимации и вёрстке.

Бюджет за каждую задачу варьируется от 2 до 5 тысяч рублей.

Дизайн сайтов
5 месяцев назад
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