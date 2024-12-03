Дизайнер в криптовалютный стартап

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В криптовалютный стартап требуется Дизайнер.

Формат работы: удаленно, полный день.

ЗП: договорная.

Требования:

- опыт работы от 3-х лет;

- знание принципов типографики, колористики и композиции;

- умение адаптировать дизайны к различным платформам и форматам (web, mobile);

- владение профессиональными инструментами дизайна: Adobe Photoshop, Illustrator, Figma и тд.

Обязанности:

- разработка дизайна для разнообразных проектов: презентации, бренд-бук, рекламные материалы, соц.сети;

- создание концепций и визуализация идей;

- создание визуального контента, отвечающего требованиям бренда.

Бюджет: по договоренности

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigma
5 месяцев назад
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