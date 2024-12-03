Требуется веб-дизайнер для создания анимаций, веб-дизайна и вёрстки. Необходим опыт в веб-дизайне и навыки анимации. Предлагается аванс 40% от суммы договора, финализация 60%. Бюджет задач варьируется от 2 до 5 тысяч рублей.
Дизайнер в криптовалютный стартап
В криптовалютный стартап требуется Дизайнер.
Формат работы: удаленно, полный день.
ЗП: договорная.
Требования:
- опыт работы от 3-х лет;
- знание принципов типографики, колористики и композиции;
- умение адаптировать дизайны к различным платформам и форматам (web, mobile);
- владение профессиональными инструментами дизайна: Adobe Photoshop, Illustrator, Figma и тд.
Обязанности:
- разработка дизайна для разнообразных проектов: презентации, бренд-бук, рекламные материалы, соц.сети;
- создание концепций и визуализация идей;
- создание визуального контента, отвечающего требованиям бренда.
Бюджет: по договоренности
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