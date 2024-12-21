Добрый день, реализуем сервис под названием Jobus. Суммарно два направления - продающий лендинг и сам сервис при помощи которого пользователь может делать ряд действий.

Прилагаю документ с описанием функционала: https://docs.google.com/document/d/1sLx_9GOOKFY_aknNmJ_vHuGN39D_Tl8f0UbdxdkWGxs/edit?tab=t.0#heading=h.7apnas82rxew

Прилагаю текущие макеты, которые разработал дизайнер (есть ощущение, что можно сделать сильно лучше, поэтому обращаюсь к вам): https://www.figma.com/design/ZV8GIryiGoddErDF2nTRml/Jobus?node-id=302-432&t=NMX2i5ECNNxn5sjK-0



Хотелось бы узнать ваше мнение о том, насколько лучше вы могли бы сделать, а также выяснить порядок суммы, в которую вы оцениваете лендинг и сам сервис.