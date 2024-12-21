Требуется разработать дизайн сайта для компании, занимающейся поставкой упаковочного оборудования. Дизайн должен включать белый фон и синие элементы, с акцентом на шапку сайта и горизонтальное меню. Важно создать несколько вариантов шапки и уметь делать коллажи из изображений.
Jobus
Добрый день, реализуем сервис под названием Jobus. Суммарно два направления - продающий лендинг и сам сервис при помощи которого пользователь может делать ряд действий.
Прилагаю документ с описанием функционала: https://docs.google.com/document/d/1sLx_9GOOKFY_aknNmJ_vHuGN39D_Tl8f0UbdxdkWGxs/edit?tab=t.0#heading=h.7apnas82rxew
Прилагаю текущие макеты, которые разработал дизайнер (есть ощущение, что можно сделать сильно лучше, поэтому обращаюсь к вам): https://www.figma.com/design/ZV8GIryiGoddErDF2nTRml/Jobus?node-id=302-432&t=NMX2i5ECNNxn5sjK-0
Хотелось бы узнать ваше мнение о том, насколько лучше вы могли бы сделать, а также выяснить порядок суммы, в которую вы оцениваете лендинг и сам сервис.
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