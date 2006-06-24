Вітаю!
Мене звати Олександра - веб-дизайнер, з яким буде приємно і комфортно співпрацювати.
Із великим задоволенням візьмуся за розробку дизайна сайта для Вас та Вашого бізнесу!
НАВЧАННЯ
School empire of design (2021-2023)
B2 Certificate in English (Upper Intermediate 1) (2022 - 2023 / British Council (Ukraine))
ПРАЦЮЮ З / Hard skills
Photoshop
Figma
Weblium
Tilda
ПРАЙС-ЛИСТ
ДИЗАЙН ВЕБСАЙТІВ :
Landing - від 150$ за проєкт
Сайт-візитка - від 140$ за проєкт
Інтернет магазин - від 250$ за проєкт
Мобільний застосунок - від 10$ за екран
САЙТИ ПІД КЛЮЧ НА WEBLIUM/TILDA :
Landing - від 150$ за проєкт
Сайт-візитка - від 140$ за проєкт
Інтернет магазин - від 250$ за проєкт
Працюю через передоплату або сейф.
Якщо виникнуть питання, звертайтеся. Консультація по телефону або Zoom - безкоштовна.
Ознайомитися з моїми роботами можна нижче.
Буду рада співпрацювати!
Посилання на мої роботи на Behance : https://www.behance.net/alexandivanets
Портфолио
- Artify - landing pageнет просмотров
- Landing page "SPEECH" language coursesнет просмотров
- Дизайн сайту для архітекторів "Frame"нет просмотров
- Мобільний застосунок з продажу книжок1 просмотр
- Редизайн мобільного застосунку McDonald'sнет просмотров
- Landing page "La Tarte"2 просмотра