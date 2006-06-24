olexandra_sasha

Олександра Іванець olexandra_sasha

 
18 лет
год на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Web designer&UI/UX designer

Вітаю!

Мене звати Олександра - веб-дизайнер, з яким буде приємно і комфортно співпрацювати.
Із великим задоволенням візьмуся за розробку дизайна сайта для Вас та Вашого бізнесу!

НАВЧАННЯ

  • School empire of design (2021-2023)

  • B2 Certificate in English (Upper Intermediate 1) (2022 - 2023 / British Council (Ukraine))

ПРАЦЮЮ З / Hard skills

  • Photoshop

  • Figma

  • Weblium

  • Tilda

ПРАЙС-ЛИСТ

ДИЗАЙН ВЕБСАЙТІВ :

  • Landing - від 150$ за проєкт

  • Сайт-візитка - від 140$ за проєкт

  • Інтернет магазин - від 250$ за проєкт

  • Мобільний застосунок - від 10$ за екран

САЙТИ ПІД КЛЮЧ НА WEBLIUM/TILDA :

  • Landing - від 150$ за проєкт

  • Сайт-візитка - від 140$ за проєкт

  • Інтернет магазин - від 250$ за проєкт

Працюю через передоплату або сейф.

Якщо виникнуть питання, звертайтеся. Консультація по телефону або Zoom - безкоштовна.
Ознайомитися з моїми роботами можна нижче.
Буду рада співпрацювати!

Посилання на мої роботи на Behance : https://www.behance.net/alexandivanets

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