Web designer&UI/UX designer

Вітаю!

Мене звати Олександра - веб-дизайнер, з яким буде приємно і комфортно співпрацювати.

Із великим задоволенням візьмуся за розробку дизайна сайта для Вас та Вашого бізнесу!

НАВЧАННЯ

School empire of design (2021-2023)

B2 Certificate in English (Upper Intermediate 1) (2022 - 2023 / British Council (Ukraine))

ПРАЦЮЮ З / Hard skills

Photoshop

Figma

Weblium

Tilda

ПРАЙС-ЛИСТ

ДИЗАЙН ВЕБСАЙТІВ :

Landing - від 150$ за проєкт

Сайт-візитка - від 140$ за проєкт

Інтернет магазин - від 250$ за проєкт

Мобільний застосунок - від 10$ за екран

САЙТИ ПІД КЛЮЧ НА WEBLIUM/TILDA :

Landing - від 150$ за проєкт

Сайт-візитка - від 140$ за проєкт

Інтернет магазин - від 250$ за проєкт

Працюю через передоплату або сейф.



Якщо виникнуть питання, звертайтеся. Консультація по телефону або Zoom - безкоштовна.

Ознайомитися з моїми роботами можна нижче.

Буду рада співпрацювати!

Посилання на мої роботи на Behance : https://www.behance.net/alexandivanets