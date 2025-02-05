Требуется создание дизайна упаковки для набора игрушек для кошек размером 420x179x50. Дизайн должен быть нанесен на все внешние стороны коробки с использованием теплых оттенков и векторной графики. Необходимо разместить логотип, иллюстрации кошек и игрушек, а также текст с названием продукта и его описанием. Исходные файлы должны быть в векторном формате (AI, EPS) с цветовым режимом CMYK.