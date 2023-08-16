Нарисовать силуэты для команд

Иконки и Пиксель-артЗакрыт12 заявок75 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день,

Требуется нарисовать 4 силуэта для спортивных команд. Рисунок должен быть уникальный и доступен в векторе.

Подписание согласия об отчуждении авторских прав.

Спасибо,

3 месяца назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
  • Похожие заказы

  • Сделать карточки товара для WB и Озон

    Нужно сделать 4 карточки (добавить инфографику для готовых фото), для 4х однотипных товаров Товар https://www.wildberries.ru/catalog/177439860/detail.aspx?targetUrl=GP нужно будет добавить лого и инфографику: размер, иконки СВЧ и посудомойки

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • NFT коллекция в PIxelArt

    $225

    Ищем опытного художника в стиле PixelArt для отрисовки достаточно сложной NFT-коллекции, готового работать в команде и вносить множество правок при запросах. Требуется отрисовать арт по конкретному человеку и нескольких элементов кастомизации в стиле ...

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Нарисовать спрайты для Tower Defense игры

    нужны 19 спрайтов боевых башен для игры для мобильного телефона. стиль на ваше усмотрение. можно pixel art с очень большими пикселями так что одна пушка примерно 25x25. задний фон прозрачный. png с прозрачным задним фоном. ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Іконки для Match 3

    Потрібно створити для початку іконки для match 3 гри, 1. Базові 6 предметів різні кольори. 2. Предмети - знищити горизонтальний або вертикальний ряд. .... Докладніше в приват Якщо ...

    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Иконка для Appstore

    Нужно создать Иконку для AppStore. Мобильное приложение - Генерация изображений с использованием ИИ. Цветовая палитра и шрифты уже есть. Нужна сочная, абстрактная и стильная иконка по стандартам AppStore. Есть референсы Интересуют фрилансеры, которые имели ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужно нарисовать иконки для сайта

    [b]Добрый день. Требуется нарисовать иконке  размером 200x200  px для моего сайта [/b][url=http://mskbaget.ru][b]mskbaget.ru[/b][/url] [b]Стилистика иконок в приложенных файлах[/b] [b][/b] [b]Оформление вышивки[/b] [b]Оформление постера[/b] [b]Оформление иконы[/b] [b]Оформление живописи[/b] [b]Оформление телевизора[/b] [b]Оформление объемных предметов[/b] [b]Оформление пазлов[/b] [b]Оформление фотографий[/b] ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад