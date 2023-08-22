Смонтировать ролик на ютуб про тачки. на 15-25 мин.

$16
ВидеомонтажЗакрыт19 заявок71 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Что нужно? - Кое где возможно поправить стабилизацию, сделать цветокоррекцию, кое где текст, расположить видео так что бы было интересно смотреть-например после текста идут перебивки или тайм лапсы, кое где возможно приколы вставить, повставлять ценники. Короче сделать топовый видос из сырого материала!

2. ХРОНОМЕТРАЖ ролика на выходе примерно должен получиться 12-25 минут. Сырого материала примерно на мин 40-50 но много подсъемов.

3. Работа обязательно в АДОБ Примьер про!!! Канал ХАТНЫЙ БАРОН- последнее видео. А именно вставлять ценники, мой закадровый голос, инфографику, приколы, цветокорекцию, ЭФФЕКТЫ ПОД МУЗЫКУ и т.д.

4.Почему так - потому что присылают не свои портфолио!!! СВОИ СУММЫ за монтаж предлагать НЕ НАДО, всё равно не отвечу так как только начинаю на ютубе, и СУПЕР крутой монтаж не нужен!!!

5. ЕСЛИ КАЧЕСТВО ПОНРАВИТСЯ И СРАБОТАЕМСЯ - будем продолжать сотрудничество, отснято уже 7 роликов И СКОРО БУДЕТ КРУТОЙ АВТОМОБИЛЬ HUMMER H2

Обычно по опыту если норм делаете первый материал то одна правка и всё!

6. Материал который нужно смонтировать уже загружен.

7. Оплата: 2 человека попросили предоплату обещали, что сделают ролики, примерно, такого же плана как у меня, а сделали мягко говоря просто хуже некуда и пропали! Нужен человек на долгое сотрудничество расти вместе!!!

2 месяца назад
guest_16926991551061
Россия
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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