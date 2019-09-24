Сделать дизайн для корпоративной презентации йога-студии в powerpoint

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен9 заявок277 просмотров

Есть шаблон текстовых слайдов. Есть фирменный стиль и брендбук. Задача- по уже существующему стилю, сделать дизайн powerpoint презентации. Указывайте, пожалуйста, ссылки на примеры аналогичных презентаций. 

PowerPoint
6 лет назад
olifervlad
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
8 дней назад
6 лет назад
$36
14 дней
Все выполнено качественно и в срок. Понравилась работа с заказчиком, Анна предлагала свои варианты того, как может выглядеть презентация и конечный результат получился подходящим для решения нашей бизнес задачи. Рекомендую обращаться как к человеку, который имеет свое креативное видение, а не просто исполнитель тз.
Спасибо Владиславу за проект! Всегда конструктивное обсуждение задачи, оперативное решение всех вопросов и своевременная оплата. Буду рада продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
8 дней назад
6 лет назад
ТОП-5
Презентации

  • Похожие заказы

  • Разработка презентации компании

    Нам необходима разработка презентации компании занимающейся поставками лабораторного, испытательного, измерительного и медицинского оборудования. Задача включает разработку текста, который бы "цеплял" менеджмент компаний-заказчиков и подготовка презентации в PowerPoint. Текст будет размещаться на сайте в ...

    PowerPoint
    Презентации13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание профессиональной презентации магазина одежды для ТРЦ

    Необходимо создать профессиональную презентацию магазина одежды для ТРЦ  с визуализацией дизайна интерьера. Интерьер необходимо разработать исходя из словесного описания и примерных картинок.

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Бизнес презентация

    Есть текстовое наполнение наполнение 4 слайдов. Картинок нет. Цель презентации: внутренняя презентация продуктов по кибербезопасности. Надо сделать красиво, убедительно и похоже на корпоративный дизайн МегаФона.

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать КП и презентацию компании.

    Всем привет! Нужно сделать презентацию о компании на 2-3 страницы и коммерческое предложение так же на 2-3 страницы. Хороший пример во вложении) от вас жду сроки и стоимость.

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Красиво оформить презентацию ppt

    Есть презентация 12 слайдов о технологическом продукте (развивающие онлайн-тренажеры). Нужно "вкусно" и понятно оформить ее, чтобы захотелось купить. Возможно, переделать некоторые тексты или добавить еще слайды.

    Презентации17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Привести в порядок презентацию

    Необходимо привести в порядок презентацию Формат pptx, 100 слайдов - Поставить везде красивый шрифт - Расставить красивые межстрочные интервалы - Где идет перечисление расставить тире или ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оформить презентацию (16 слайдов)

    Здравствуйте! Необходимо сделать общий дизайн (инфографика) 16 слайдов в презентации PowerPoint, как в предыдущей (образец прикладываю). На данный момент презентация вычитывается и готовится последний 16 слайд.  Сайт не даёт ...

    PowerPoint
    Презентации7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • DIY Craft Специалист в Украине

    $12

    Сделать и записать видео с поделками на камеру. Пример видео - https://www.youtube.com/watch?v=jySrwZc4sZo&amp;t=2s Видео должно иметь хорошее освещение и хороший выбор материалов и цветов. Необходимо внимание к деталям. Вы должны быть в состоянии ...

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад