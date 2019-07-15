Создать презентацию сайта

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Закрыт16 заявок310 просмотров

Текст + картинки + шаблоны (которые мне нравятся) есть в наличии.

Презентацию преобразовать в динамичное видео.

6 лет назад
yuryur1
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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