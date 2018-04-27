olifervlad

Владислав Олифер olifervlad

 
38 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$36
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать дизайн для корпоративной презентации йога-студии в powerpoint

    Есть шаблон текстовых слайдов. Есть фирменный стиль и брендбук. Задача- по уже существующему стилю, сделать дизайн powerpoint презентации. Указывайте, пожалуйста, ссылки на примеры аналогичных презентаций.

    PowerPointБрендбук
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Wordpress DIVI developer для правки мобильной версии сайта SaaS prod.

    $50

    Wordpress DIVI developer для правки мобильной версии сайта SaaS компании. Нужно внести правки в уже существующую версию сайта, используя DIVI Builder, под требования дизайнера. pdf макет уже есть. Ориентировочно на 7-8 часов работы.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип для рок-группы

    Нужен логотип для рок-группы. Уже есть Заглавный артворк, под который нужно сделать лого. Примеры стиля:  http://prntscr.com/njgrjs http://prntscr.com/njgroy Дедлайн 3 дня Предпочтение кандидатам с опытом создания логотипов в сфере музыки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 3d модели для печати на 3д принтере

    Есть концепт персонажа, по которому нужно сделать 3д модель http://prntscr.com/kwm4xx На выходе будет что-то вроде этого http://prntscr.com/kwm5hk В заявке прошу указать трудоемкость и стоимость + примеры работы.

    3D-модель
    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Header illustration для лендинга

    $75

    Задача: сделать header illustration для этого лендинга https://try.leadchat.com/leadchat-new/a.html Стиль аналогичен шапке отсюда https://www.growbots.com/ , скриншот-  http://prntscr.com/klq1kq Размеры 1117х311.  Шапка должна отображать суть сервиса leadchat, а именно продажу аутсорсингового отдела лидогенерации, работающего через лайвчат. Основной посыл: Мы делаем клиентам деньги.  По ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Иллюстрации для лендинга

    $120

    Нужно выполнить несколько иллюстраций в стиле этого сайта https://www.growbots.com/ 1я аналогично шапке, остальные (6-7 шт) в стиле маленьких блоков (которые по 3 в ряд). В заявке желательно указать примеры аналогичных работ.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Иллюстрированный Логотип

    Требуется выполнить логотип для сервиса, обозревающего различные ICO компании. Есть образец подобного сайта. Компания будет рассматривать бизнес-идеи связанные с криптовалютой. Поэтому на логотипе должен быть человек, который сверлит/копает биткоин. Референс стиля - http://prntscr.com/jubvv4 На первом этапе нужно сделать несколько скетчей, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Современные портреты

    $250

    Нужно выполнить 5 модернистских портретов известных деятелей индийской истории в стиле Энди Уорхола - https://www.google.com.ua/search? q=andy+warhol+art&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwirvPmbvc3bAh XDVywKHSHLCmoQ_AUICigB&amp;biw=1440&amp;bih=665 Первая личность -  Шиваджи (Shivaji). Настроение / энергия портета должны  выражать мужественность, быть ориентированными на глубокий внутренний характер и силу этой личности.

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Иконки для мобильной игры

    - создать пак Power-up иконок для Брейкаут игры - Нужны 2 вида иконок 1) Иконки, которые непосредственно будут использоваться в игре 2) Расширенный вид иконок, которые будут отображаться в магазине с подробной информацией Это космическая брейкаут игра. Суть игры - ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовка раскрасок

    Требуется выполнить отрисовку раскрасок. Суть задачи: есть скетч, нужно сделать чистый и красивый лайн, подготовить готовый к печати арт.  Пример : было так - [url=http://prntscr.com/iup04r]http://prntscr.com/iup04r[/url] стало вот так - [url=http://prntscr.com/iup0ed]http://prntscr.com/iup0ed[/url] Также возможен вариант отрисовки с нуля.  В заявке указывайте трудоемкость в ...

    Иллюстрации и Рисунки41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Трассировка изображений

    Требуется выполнить трассировку для пака раскрасок. Суть задачи: есть скетч, нужно сделать чистый и красивый лайн, подготовить готовый к печати арт.  Пример : было так - http://prntscr.com/iup04r стало вот так - http://prntscr.com/iup0ed  В заявке указывайте трудоемкость в ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • UX/UI специалист

    Требуется UX/UI специалист из Украины (желательно Харьков) для выполнения проектов по разработке web и мобильных приложений. Подробности в лс.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
kaj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$36
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн для корпоративной презентации йога-студии в powerpoint
Спасибо Владиславу за проект! Всегда конструктивное обсуждение задачи, оперативное решение всех вопросов и своевременная оплата. Буду рада продолжению сотрудничества!
Все выполнено качественно и в срок. Понравилась работа с заказчиком, Анна предлагала свои варианты того, как может выглядеть презентация и конечный результат получился подходящим для решения нашей бизнес задачи. Рекомендую обращаться как к человеку, который имеет свое креативное видение, а не просто исполнитель тз.
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Логотип для рок-группы
Все супер, спасибо за интересную работу. ТЗ понятное, оплата своевременно. буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Выполнил работу качественно, прдоставил несколько вариантов логотипа. Выполнил все правки в рамках ТЗ. Было приятно работать и в плане коммуникации. Рекомендую
Ответный отзыв
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Иллюстрированный Логотип
Четкое ТЗ, правки в рамках проекта. Спасибо большое!
Все в срок. Вникает в суть задачи предлагает свои идеи, разные варианты работы.
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