olifervlad

Есть шаблон текстовых слайдов. Есть фирменный стиль и брендбук. Задача- по уже существующему стилю, сделать дизайн powerpoint презентации. Указывайте, пожалуйста, ссылки на примеры аналогичных презентаций.
- Презентации1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Wordpress DIVI developer для правки мобильной версии сайта SaaS компании. Нужно внести правки в уже существующую версию сайта, используя DIVI Builder, под требования дизайнера. pdf макет уже есть. Ориентировочно на 7-8 часов работы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Нужен логотип для рок-группы. Уже есть Заглавный артворк, под который нужно сделать лого. Примеры стиля: http://prntscr.com/njgrjs http://prntscr.com/njgroy Дедлайн 3 дня Предпочтение кандидатам с опытом создания логотипов в сфере музыки.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Есть веб-приложение на Laravel, в котором формируется пдф и отправляется на почту. При переносе на хостинг Godaddy мейлер перестал работатьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть концепт персонажа, по которому нужно сделать 3д модель http://prntscr.com/kwm4xx На выходе будет что-то вроде этого http://prntscr.com/kwm5hk В заявке прошу указать трудоемкость и стоимость + примеры работы.3D-графика14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $75
Задача: сделать header illustration для этого лендинга https://try.leadchat.com/leadchat-new/a.html Стиль аналогичен шапке отсюда https://www.growbots.com/ , скриншот- http://prntscr.com/klq1kq Размеры 1117х311. Шапка должна отображать суть сервиса leadchat, а именно продажу аутсорсингового отдела лидогенерации, работающего через лайвчат. Основной посыл: Мы делаем клиентам деньги. По ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $120
Нужно выполнить несколько иллюстраций в стиле этого сайта https://www.growbots.com/ 1я аналогично шапке, остальные (6-7 шт) в стиле маленьких блоков (которые по 3 в ряд). В заявке желательно указать примеры аналогичных работ.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется выполнить логотип для сервиса, обозревающего различные ICO компании. Есть образец подобного сайта. Компания будет рассматривать бизнес-идеи связанные с криптовалютой. Поэтому на логотипе должен быть человек, который сверлит/копает биткоин. Референс стиля - http://prntscr.com/jubvv4 На первом этапе нужно сделать несколько скетчей, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $250
Нужно выполнить 5 модернистских портретов известных деятелей индийской истории в стиле Энди Уорхола - https://www.google.com.ua/search? q=andy+warhol+art&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirvPmbvc3bAh XDVywKHSHLCmoQ_AUICigB&biw=1440&bih=665 Первая личность - Шиваджи (Shivaji). Настроение / энергия портета должны выражать мужественность, быть ориентированными на глубокий внутренний характер и силу этой личности.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт5 лет назад
- создать пак Power-up иконок для Брейкаут игры - Нужны 2 вида иконок 1) Иконки, которые непосредственно будут использоваться в игре 2) Расширенный вид иконок, которые будут отображаться в магазине с подробной информацией Это космическая брейкаут игра. Суть игры - ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется выполнить отрисовку раскрасок. Суть задачи: есть скетч, нужно сделать чистый и красивый лайн, подготовить готовый к печати арт. Пример : было так - [url=http://prntscr.com/iup04r]http://prntscr.com/iup04r[/url] стало вот так - [url=http://prntscr.com/iup0ed]http://prntscr.com/iup0ed[/url] Также возможен вариант отрисовки с нуля. В заявке указывайте трудоемкость в ...Иллюстрации и Рисунки41 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется выполнить трассировку для пака раскрасок. Суть задачи: есть скетч, нужно сделать чистый и красивый лайн, подготовить готовый к печати арт. Пример : было так - http://prntscr.com/iup04r стало вот так - http://prntscr.com/iup0ed В заявке указывайте трудоемкость в ...Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $250
2d fantasy artist for promo art Требуется выполнить арты в жанре фентези. Пример стиля и детализации https://wallup.net/wp-content/uploads/2016/01/59189-dragon-sword-women-fantasy_art.jpg Подробности в ЛС.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется UX/UI специалист из Украины (желательно Харьков) для выполнения проектов по разработке web и мобильных приложений. Подробности в лс.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Нужно создать HTML5 баннеры для рекламы игр. Подробное тз по каждому в лс.Баннеры11 заявокЗакрыт6 лет назад