Необходимо внести изменения в утвержденную презентацию (15 слайдов) в формате jpg. Изменить текст и иконки, создать два последних слайда в одинаковом стиле и собрать всё в PDF. Срок выполнения — до завтрашнего вечера. Исполнителя выберу сегодня. Показать аналогичные работы.
Дизайн презентации для горнолыжного курорта
Ищу дизайнера, который сможет создать привлекательную и профессиональную презентацию для горнолыжного курорта. Презентация должна выделять основные преимущества курорта, такие как трассы, услуги и атмосферу. Ожидаю креативный подход и внимание к деталям.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Презентации1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки уникального и привлекательного оформления презентаций. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании стильных и профессиональных презентаций, способных привлечь внимание аудитории.Презентации8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка стильного и современного питч-дека для проекта. Ожидается качественный дизайн и оригинальное оформление. Бюджет обсуждается.Презентации3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для оформления 10-15 презентаций, каждая из которых включает около 10 слайдов. Шаблон доступен в Figma. Необходимо предоставить примеры работ и указать стоимость в откликах.Презентации7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки презентации на 20 слайдов. Необходим простой и лаконичный дизайн. Текст для слайдов уже готов, требуется лишь визуальное оформление.Презентации12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки презентации, состоящей из 18-20 слайдов. Необходимы примеры работ (портфолио) и информация о стоимости услуг. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Презентации7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка презентации для готелю в формате PDF. Необходимо оформить и структурировать информацию о предлагаемых услугах, сделать дизайн привлекательным и информативным. Уделите внимание визуальному оформлению и ясности представленных данных.Презентации25 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Требуется разработка презентации для инвесторов по маркетплейсу для моделей, визажистов и мастеров. Презентация должна состоять из 15 слайдов, визуально передавая концепцию и функционал проекта. Используйте минимальное количество текста и максимум графики, включая UI-элементы и инфографику. Итоговый формат - PDF и исходник в Figma или PowerPoint. Черновик - через 1-2 дня, финал - за 3 рабочих дня. Бюджет: $100.Презентации12 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработка дизайна презентации, включающая подбор референсов и создание нескольких вариантов слайдов. Презентация должна состоять из 20-25 слайдов. Необходимо предоставить портфолио с релевантными работами и указать цену за выполнение задания.Презентации4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $30
Необходимо разработать информативную и визуально привлекательную инфографику для использования в X (Twitter) и LinkedIn. Дизайн должен включать обложки и посты, оформленные в современном деловом стиле с использованием красного, синего и белого цветов. Инфографика должна содержать заголовок, ключевые цифры, визуализацию роста, пояснительный текст и логотип компании. Форматы и требования к файлам указаны.Презентации5 заявокЗакрыт2 месяца назад