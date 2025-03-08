Дизайн презентации для горнолыжного курорта

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Закрыт8 заявок63 просмотра

Ищу дизайнера, который сможет создать привлекательную и профессиональную презентацию для горнолыжного курорта. Презентация должна выделять основные преимущества курорта, такие как трассы, услуги и атмосферу. Ожидаю креативный подход и внимание к деталям.

Создание презентаций
2 месяца назад
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