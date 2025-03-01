Создание питч-дека для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт3 заявки15 просмотров

Нужен стильный и современный питч-дек для проекта. Бюджет обсуждается. Присылайте резюме.

Создание презентаций
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Лина
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
14 отзывов
2 месяца назад
Савелий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад