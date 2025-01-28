Дизайн презентации

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Закрыт4 заявки21 просмотр

Требуется разработка дизайна презентации, включающая подбор референсов, создание нескольких вариантов слайдов и полное оформление всей презентации, состоящей из 20-25 слайдов. Необходимо предоставить портфолио с релевантными работами и указать цену за выполнение задания.

Создание презентаций
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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