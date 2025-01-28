Необходимо разработать информативную и визуально привлекательную инфографику для использования в X (Twitter) и LinkedIn. Дизайн должен включать обложки и посты, оформленные в современном деловом стиле с использованием красного, синего и белого цветов. Инфографика должна содержать заголовок, ключевые цифры, визуализацию роста, пояснительный текст и логотип компании. Форматы и требования к файлам указаны.