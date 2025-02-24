Презентацiя готелю pdf

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт25 заявок124 просмотра

потрiбно зробити презентацiю для готелю

http://koblevo.in.ua

Написание текстовСоздание презентацийНаписание рекламных текстовНаписание продающих текстов
2 месяца назад
guest_16776749090835
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ангеліна
 
18 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Карина
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Марія
 
28 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Аня
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
12 дней назад
2 месяца назад
Илья
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Татьяна
 
31 год
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Анастасія
 
26 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Марія
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Таїсія
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
2 месяца назад
Максим
 
32 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
39 минут назад
116 отзывов
2 месяца назад
#1
Презентации
Савелий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
Наталия
 
41 год
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Людмила
 
41 год
2 месяца в сервисе
Была
16 часов назад
2 месяца назад
Марія
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Дарья
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Евгений
 
22 года
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Владислав
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
24 дня назад
2 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
380 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Презентации
Вікторія
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
2 месяца назад
Юрій
 
22 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
42 отзыва
2 месяца назад
В'ячеслав
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
Илья
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв(-1)
2 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Стильная презентация маркетплейса 15 слайдов

    $100

    Требуется разработка презентации для инвесторов по маркетплейсу для моделей, визажистов и мастеров. Презентация должна состоять из 15 слайдов, визуально передавая концепцию и функционал проекта. Используйте минимальное количество текста и максимум графики, включая UI-элементы и инфографику. Итоговый формат - PDF и исходник в Figma или PowerPoint. Черновик - через 1-2 дня, финал - за 3 рабочих дня. Бюджет: $100.

    Создание презентацийFigmaPowerPoint
    Презентации12 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Дизайн презентации

    Требуется разработка дизайна презентации, включающая подбор референсов и создание нескольких вариантов слайдов. Презентация должна состоять из 20-25 слайдов. Необходимо предоставить портфолио с релевантными работами и указать цену за выполнение задания.

    Создание презентаций
    Презентации4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Инфографика

    $30

    Необходимо разработать информативную и визуально привлекательную инфографику для использования в X (Twitter) и LinkedIn. Дизайн должен включать обложки и посты, оформленные в современном деловом стиле с использованием красного, синего и белого цветов. Инфографика должна содержать заголовок, ключевые цифры, визуализацию роста, пояснительный текст и логотип компании. Форматы и требования к файлам указаны.

    Создание инфографикиAdobe IllustratorAdobe PhotoshopLinkedInTwitter
    Презентации5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать презентацию

    Требуется оформить презентацию, используя предоставленную информацию. Ваша задача — создать привлекательный и понятный дизайн, который будет эффективно передавать информацию и захватывать внимание аудитории.

    Создание презентаций
    Презентации20 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Графический дизайн PDF исследования

    Требуется разработать стильный графический дизайн для PDF исследования объемом 69 страниц. Проект включает оформление текста и создание визуально привлекательного формата, соответствующего тематике исследования.

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Слайды для курса

    Необходимо разработать серию слайдов для 6 мини-курсов с лаконичным дизайном. Все тексты и примеры дизайна будут предоставлены. Ожидается качественная визуализация информации и соблюдение стильного оформления.

    Создание презентаций
    Презентации24 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн презентации

    Требуется дизайнер для переработки презентации, созданной из шаблона Canva. Необходимо создать уникальный дизайн, обновить контент и структуру слайдов. Портфолио и информация о стоимости услуг обязательны. Оплата обсуждается.

    Создание презентацийCanva
    Презентации7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайнер для создания презентаций

    Требуется дизайнер для разработки презентаций к мини-курсу. Презентации должны быть созданы на основе уже подготовленных текстов. Необходимо внимание к деталям и умение визуализировать информацию.

    Создание презентаций
    Презентации12 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Помощь в создании презентаций через нейросеть и преобразование из Word в PD

    Требуется специалист для помощи в создании презентаций с использованием нейросетей. Необходимо также преобразовать текстовые документы из Word в формат PDF. Ожидаются предложения с опытом работы в данной области.

    Создание презентацийНейросети
    Презентации1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад