Дизайн презентаций

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт8 заявок54 просмотра

Ищу дизайнера, который может делать реально крутой красивый дизайн презентаций!

Создание презентаций
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
20 минут назад
2 месяца назад
Яна
 
23 года
2 месяца в сервисе
Была
12 дней назад
2 месяца назад
Лина
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
14 отзывов
2 месяца назад
Савелий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
2 месяца назад
Надя
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
Изабелла
 
48 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад