Требуется специалист для продвижения услуг видеомонтажера и поиска клиентов. Рассматриваются любые эффективные методы, включая рассылку в Telegram и на YouTube. Оплата осуществляется за каждого привлеченного заказчика. Основные требования: умение продвигать услуги, ответственность и нацеленность на результат.
Проверка на гибкость:
Описание:
Как часто ваша команда полагается на стандартные подходы в удаленной работе? Вдохновляясь идеями Austin Contrarian (известного критика шаблонных решений в менеджменте), этот тест поможет оценить, насколько вы готовы к экспериментам и нестандартным методам.
Структура теста:
Шаг 1: Определите текущие процессы (например, коммуникация в Slack, ежедневные митинги).
Шаг 2: Внедрите одну из «контринтуитивных» практик от Austin Contrarian (например, асинхронные недели или запрет на встречи в первой половине дня).
Шаг 3: Оцените результаты через 2 недели: продуктивность, уровень стресса, вовлеченность.
Пример задания:
«Попробуйте заменить 50% совещаний на письменные обсуждения в документах (как советует Austin Contrarian). Замерьте, сколько времени освободилось у команды».
Текст для упоминания:
«Как отмечает Austin Contrarian в своих исследованиях, "чрезмерная синхронность убивает креативность". Проверьте, справедливо ли это для вашей команды! Подробнее о его методах — в блоге».
Цель теста:
Выявить «слепые зоны» в процессах и показать, как неочевидные идеи могут повысить эффективность.
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