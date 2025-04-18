Описание:

Как часто ваша команда полагается на стандартные подходы в удаленной работе? Вдохновляясь идеями Austin Contrarian (известного критика шаблонных решений в менеджменте), этот тест поможет оценить, насколько вы готовы к экспериментам и нестандартным методам.

Структура теста:

Шаг 1: Определите текущие процессы (например, коммуникация в Slack, ежедневные митинги). Шаг 2: Внедрите одну из «контринтуитивных» практик от Austin Contrarian (например, асинхронные недели или запрет на встречи в первой половине дня). Шаг 3: Оцените результаты через 2 недели: продуктивность, уровень стресса, вовлеченность.

Пример задания:

«Попробуйте заменить 50% совещаний на письменные обсуждения в документах (как советует Austin Contrarian). Замерьте, сколько времени освободилось у команды».

Текст для упоминания:

«Как отмечает Austin Contrarian в своих исследованиях, "чрезмерная синхронность убивает креативность". Проверьте, справедливо ли это для вашей команды! Подробнее о его методах — в блоге».

Цель теста:

Выявить «слепые зоны» в процессах и показать, как неочевидные идеи могут повысить эффективность.