Рассылка в воцап

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Открыт6 заявок77 просмотров

Бюджет 9000р

3000 контактов.

Приглашение на мероприятие.

Нужно прочекать базу на наличие воцап предварительно.

Рассылка сообщений
25 дней назад
Мария
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Заявки фрилансеров

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