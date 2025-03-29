Требуется разработать мини СРМ для внутренних процессов в сфере Карго. Необходима система взаимодействия между складом и кладовщиком, а также оповещение клиентов через WhatsApp и внедрение бота для управления процессами.
Диспетчер менеджер
Dispatcher/Manager Position – Experienced Female Candidate Only
We are looking for a female dispatcher/manager with experience in appliance repair services.
Requirements:
Experience in managing appliance repair and installation services.
Fluent English (both spoken and written).
Strong organizational and communication skills.
Ability to handle scheduling, customer service, and technician coordination.
Must be available to work Toronto time zone hours.
What We Offer:
Full-time position in a stable company.
Competitive salary.
Friendly work environment.
+16473300885
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