Диспетчер менеджер

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка45 просмотров

Dispatcher/Manager Position – Experienced Female Candidate Only

We are looking for a female dispatcher/manager with experience in appliance repair services.

Requirements:

  • Experience in managing appliance repair and installation services.

  • Fluent English (both spoken and written).

  • Strong organizational and communication skills.

  • Ability to handle scheduling, customer service, and technician coordination.

  • Must be available to work Toronto time zone hours.

What We Offer:

  • Full-time position in a stable company.

  • Competitive salary.

  • Friendly work environment.

  • +16473300885

Общение с клиентами
месяц назад
guest_1706156657448
год в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 часов назад
19 дней назад