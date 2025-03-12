Необходимо разработать мини СРМ

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт11 заявок28 просмотров

Для внутренних логистических процессов в сфере "Карго необходимо разработать систему взаимодействия между складом и кладовщиком ! С оповещением клиентов через вотсап и внедрение бота для управления процессами .

Создание ботов
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