Требуется осуществить рассылку приглашений на мероприятие в WhatsApp для 3000 контактов. Необходимо предварительно проверить базу на наличие WhatsApp. Бюджет 9000 рублей.
Управление AI-воронкой по привлечению инвестиций (Meta Ads + автоматиз
Название проекта:
Управление AI-воронкой по привлечению инвестиций (Meta Ads + автоматизация + полный контроль)
Описание:
Мы — технологичная компания, строящая и управляющая люксовыми отелями в Европе.
У нас уже работает AI-инфраструктура: от трафика и заявок до заключения сделки без участия человека.
Сейчас мы ищем стратега/медиабайера/лид-менеджера, который возьмёт под полный контроль действующую AI-воронку по привлечению инвестиций.
Что у нас уже готово:
• Трафик с Meta Ads (запущено, работает)
• Интеграция с AI-агентом, который ведёт клиентов от заявки до сделки
• Автоматическая отправка презентации, договора, инвойса
• Рабочий продукт: инвестиции в капсулы (от 10,000€) и отельные юниты (от 300,000€)
Что вы получите:
1. Полный контроль над воронкой:
• Трафик, креативы, аудитории
• Тестирование лендингов (редактируются за 5 минут)
• Настройка логики AI-агента и триггеров
• Оптимизация всех этапов: от промта до оплаты
2. Success fee — 100€ за каждую привлечённую капсулу (от 10,000€)
Продукт проверен — заявки идут, сделка закрывается AI-ботом. Вы работаете на конверсии и реальных деньгах, а не на кликах.
3. Стартовый бюджет — 3,000€ в месяц, который вы тратите по своему усмотрению:
• Хочешь — льёшь в Meta
• Хочешь — собираешь отдел и платишь зарплаты
• Хочешь — запускаешь LinkedIn рассылку или платный PR
• Хочешь — имейл-рассылку по базе инвесторов
Мы не ограничиваем вас в инструментах — только в результате.
Дополнительно:
• Готовы отдать вам эксклюзив по воронке
• Поможем набрать людей под ваш отдел
• Бюджет будет расти, если растёт результат: привлекаете больше инвестиций — растёт доход и возможности
• Вы обязаны информировать нас о своих стратегиях до старта, чтобы мы могли дополнять/оптимизировать с нашей стороны
Цель:
Привлекать минимум 200,000€ инвестиций в месяц
(при success fee 100€/капсула — потенциал вашего дохода 2,000–5,000€/мес+ с ростом)
Кого мы ищем:
• Вы уже управляли рекламными воронками и понимаете, как влиять на результат
• Умеете работать с AI-инструментами, в том числе Meta Ads, GPT, автоматизация
• Стратег: способны мыслить как управленец, а не как исполнитель
• Вам реально интересно построить мощную воронку и зарабатывать с прибыли, а не просто на часах
Как откликнуться:
В отклике пришлите:
1. Пару строк — почему вам интересно это направление
2. Какие воронки вы запускали раньше (инвест-продукты, high-ticket, AI — будет плюсом)
3. Умеете ли вы работать с: Meta Ads / AI-агенты / рассылки / LinkedIn / cold email
4. Готовы ли вы взять на себя полную ответственность за результат
Это не “рекламная работа” — это управленческая роль в действующем AI-проекте.
Если покажете результат — мы готовы масштабировать вместе и закрепить за вами направление.
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