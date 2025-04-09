Название проекта:

Управление AI-воронкой по привлечению инвестиций (Meta Ads + автоматизация + полный контроль)

Описание:

Мы — технологичная компания, строящая и управляющая люксовыми отелями в Европе.

У нас уже работает AI-инфраструктура: от трафика и заявок до заключения сделки без участия человека.

Сейчас мы ищем стратега/медиабайера/лид-менеджера, который возьмёт под полный контроль действующую AI-воронку по привлечению инвестиций.

Что у нас уже готово:

• Трафик с Meta Ads (запущено, работает)

• Интеграция с AI-агентом, который ведёт клиентов от заявки до сделки

• Автоматическая отправка презентации, договора, инвойса

• Рабочий продукт: инвестиции в капсулы (от 10,000€) и отельные юниты (от 300,000€)

Что вы получите:

1. Полный контроль над воронкой:

• Трафик, креативы, аудитории

• Тестирование лендингов (редактируются за 5 минут)

• Настройка логики AI-агента и триггеров

• Оптимизация всех этапов: от промта до оплаты

2. Success fee — 100€ за каждую привлечённую капсулу (от 10,000€)

Продукт проверен — заявки идут, сделка закрывается AI-ботом. Вы работаете на конверсии и реальных деньгах, а не на кликах.

3. Стартовый бюджет — 3,000€ в месяц, который вы тратите по своему усмотрению:

• Хочешь — льёшь в Meta

• Хочешь — собираешь отдел и платишь зарплаты

• Хочешь — запускаешь LinkedIn рассылку или платный PR

• Хочешь — имейл-рассылку по базе инвесторов

Мы не ограничиваем вас в инструментах — только в результате.

Дополнительно:

• Готовы отдать вам эксклюзив по воронке

• Поможем набрать людей под ваш отдел

• Бюджет будет расти, если растёт результат: привлекаете больше инвестиций — растёт доход и возможности

• Вы обязаны информировать нас о своих стратегиях до старта, чтобы мы могли дополнять/оптимизировать с нашей стороны

Цель:

Привлекать минимум 200,000€ инвестиций в месяц

(при success fee 100€/капсула — потенциал вашего дохода 2,000–5,000€/мес+ с ростом)

Кого мы ищем:

• Вы уже управляли рекламными воронками и понимаете, как влиять на результат

• Умеете работать с AI-инструментами, в том числе Meta Ads, GPT, автоматизация

• Стратег: способны мыслить как управленец, а не как исполнитель

• Вам реально интересно построить мощную воронку и зарабатывать с прибыли, а не просто на часах

Как откликнуться:

В отклике пришлите:

1. Пару строк — почему вам интересно это направление

2. Какие воронки вы запускали раньше (инвест-продукты, high-ticket, AI — будет плюсом)

3. Умеете ли вы работать с: Meta Ads / AI-агенты / рассылки / LinkedIn / cold email

4. Готовы ли вы взять на себя полную ответственность за результат

Это не “рекламная работа” — это управленческая роль в действующем AI-проекте.

Если покажете результат — мы готовы масштабировать вместе и закрепить за вами направление.