Sales Manager в криптофинтех (B2B)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Открыт1 заявка9 просмотров

Мы расширяем наш отдел Sales и ищем 2 группы кандидатов в криптофинтех (B2B) - Стажеров, а так же Sales Manager 💚

Уровень оплаты

По договоренности после собеседования

Стажер, для нас важно:

  • знанием финтех \ крипто индустрии

  • уровень английского B2 и выше

  • навыки ресёрча и хорошее логическое мышление

  • отличные коммуникационные навыки

Sales Manager

Задачи:

  • Находить новых клиентов и доводить их до запуска (полный цикл продаж)

  • Работать с уже имеющейся базой: напоминать о себе, предлагать новые опции

  • Презентовать наш продукт: чётко, выгодно, интересно

  • Понимать боль клиента и предлагать точное решение

  • Выяснять причины отказов и эффективно снимать возражения

  • Быть первым лицом компании для клиента — от первого «привет» до первой транзакции

Требования к кандидату:

  • Уверенная коммуникация — легко заводите разговор, умеете слушать и убеждать

  • Знание техник продаж и обработки возражений

  • Умение проводить эффективные короткие презентации: 2 минуты — и клиент уже заинтересован

  • Быстрая реакция и клиентоориентированность: мы на связи всегда, потому что деньги не любят ждать

  • Позитивное мышление и стрессоустойчивость: отказ — это не "нет", а "не сейчас"

  • Креативность и стремление к саморазвитию: вы не просто «жмёте send», вы ищете подход

Формат работы: удаленный

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