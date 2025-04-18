Ищем стратега/медиабайера для полного контроля над AI-воронкой привлечения инвестиций. У вас будет возможность управлять трафиком, креативами и оптимизировать все этапы процесса. Успешная работа обеспечит доход от 2,000€ до 5,000€ в месяц. Опыт в управлении рекламными воронками и знание AI-инструментов обязательны.
Sales Manager в криптофинтех (B2B)
Мы расширяем наш отдел Sales и ищем 2 группы кандидатов в криптофинтех (B2B) - Стажеров, а так же Sales Manager 💚
Уровень оплаты
По договоренности после собеседования
Стажер, для нас важно:
знанием финтех \ крипто индустрии
уровень английского B2 и выше
навыки ресёрча и хорошее логическое мышление
отличные коммуникационные навыки
Sales Manager
Задачи:
Находить новых клиентов и доводить их до запуска (полный цикл продаж)
Работать с уже имеющейся базой: напоминать о себе, предлагать новые опции
Презентовать наш продукт: чётко, выгодно, интересно
Понимать боль клиента и предлагать точное решение
Выяснять причины отказов и эффективно снимать возражения
Быть первым лицом компании для клиента — от первого «привет» до первой транзакции
Требования к кандидату:
Уверенная коммуникация — легко заводите разговор, умеете слушать и убеждать
Знание техник продаж и обработки возражений
Умение проводить эффективные короткие презентации: 2 минуты — и клиент уже заинтересован
Быстрая реакция и клиентоориентированность: мы на связи всегда, потому что деньги не любят ждать
Позитивное мышление и стрессоустойчивость: отказ — это не "нет", а "не сейчас"
Креативность и стремление к саморазвитию: вы не просто «жмёте send», вы ищете подход
Формат работы: удаленный
Если вы или ваши друзья в поиске, пишите указывая: 👉
📩 Email:
💼 Какую из групы вакансию расматирваете:
Заявки фрилансеров
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