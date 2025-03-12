Ищу человека для продвижения меня как монтажера

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка4 просмотра

Привет! Я видеомонтажер, хочу найти человека, который поможет мне продвигаться и находить клиентов. Способы любые — главное, чтобы работало. Например рассылка в телеграм или на ютуб.

Что есть:
– Портфолио (скину при обращении)
– Оплата за каждого приведённого заказчика (обсуждается)

Что нужно:
– Умение искать клиентов или продвигать услуги
– Ответственность и результат

Пиши, обсудим детали!

Привлечение клиентовПродвижение в социальных сетях
18 дней назад
Yaroslav_Novichk
14 лет
4 года в сервисе
онлайн

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Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
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