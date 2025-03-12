Привет! Я видеомонтажер, хочу найти человека, который поможет мне продвигаться и находить клиентов. Способы любые — главное, чтобы работало. Например рассылка в телеграм или на ютуб.

Что есть:

– Портфолио (скину при обращении)

– Оплата за каждого приведённого заказчика (обсуждается)

Что нужно:

– Умение искать клиентов или продвигать услуги

– Ответственность и результат

Пиши, обсудим детали!