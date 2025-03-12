Расширяем отдел Sales и ищем Sales Manager и стажеров в криптофинтех (B2B). Требуются знания финтеха, навыки общения и продаж. Задачи включают полный цикл продаж, работу с клиентами и презентацию продукта. Удаленный формат работы.
Ищу человека для продвижения меня как монтажера
Привет! Я видеомонтажер, хочу найти человека, который поможет мне продвигаться и находить клиентов. Способы любые — главное, чтобы работало. Например рассылка в телеграм или на ютуб.
Что есть:
– Портфолио (скину при обращении)
– Оплата за каждого приведённого заказчика (обсуждается)
Что нужно:
– Умение искать клиентов или продвигать услуги
– Ответственность и результат
Пиши, обсудим детали!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Управление проектами1 заявкаОткрыт24 дня назад
- $1000
Ищем стратега/медиабайера для полного контроля над AI-воронкой привлечения инвестиций. У вас будет возможность управлять трафиком, креативами и оптимизировать все этапы процесса. Успешная работа обеспечит доход от 2,000€ до 5,000€ в месяц. Опыт в управлении рекламными воронками и знание AI-инструментов обязательны.Закрыт3 дня назад
Требуется осуществить рассылку приглашений на мероприятие в WhatsApp для 3000 контактов. Необходимо предварительно проверить базу на наличие WhatsApp. Бюджет 9000 рублей.Управление проектами6 заявокЗакрыт5 дней назад
Требуется специалист для разработки схемы страхования для сервиса аренды брендовых вещей. Необходимо изучить предложения страховых компаний и банков, сравнить условия и тарифы, а также учесть юридические аспекты. Оптимальные варианты страхования помогут минимизировать риски повреждения, подмены или утраты арендованных предметов.Управление проектами3 заявкиЗакрыт6 дней назад
- $800
Ищем опытного менеджера-диспетчера для управления услугами по ремонту и установке бытовой техники. Обязателен опыт в сфере, свободное владение английским языком и хорошие организационные навыки. Работа предполагает координацию расписания и обслуживание клиентов. Доступность по часовому поясу Торонто.Закрыт14 дней назад
Требуется разработать мини СРМ для внутренних процессов в сфере Карго. Необходима система взаимодействия между складом и кладовщиком, а также оповещение клиентов через WhatsApp и внедрение бота для управления процессами.Управление проектами11 заявокЗакрыт23 дня назад
Необходимо собрать контактные данные 29 компаний, посетив их сайты. Найдите email для маркетинга или пиара, а если их нет, то руководителя. Составьте таблицу в Google с названием компании, email, ФИО и телефоном, если доступны. Важно указать название компании так, как оно представлено на сайте.Закрыт2 месяца назад
- $150
Требуется таргетолог для управления проектами в музыкальной школе. Необходим специалист, который поможет привлечь платоспроможных клиентов, проживающих в целевом районе. Основная задача — эффективное продвижение и реклама услуг школы для увеличения клиентской базы.Управление проектами5 заявокЗакрытмесяц назад
- $250
Требуется провести анализ эффективности инвестиций в жилую арендную недвижимость. Основные технические экономические параметры (ТЭП) уже предоставлены. Ожидается детальный расчет и выводы по инвестиционной привлекательности.Закрытмесяц назад
Ищется специалист, который поможет правильно разместить заявку на листинг токена на бирже Binance. Необходимы знания процесса и опыт в управлении проектами. Помогите в подготовке и подаче заявки.Управление проектами3 заявкиЗакрыт2 месяца назад