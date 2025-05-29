Требуется переработать имеющуюся презентацию из 18 слайдов в новый фирменный стиль согласно Гайдбуку. Все тексты написаны, необходимо переверстать слайды, опираясь на пример другой презентации в новом стиле. Обязательно сделать тестовый слайд для оценки стиля и качества работы.
Дизайнер презентаций
Ищем талантливого дизайнера презентаций, который умеет превращать скучные слайды в крутые визуальные истории. Необходимы навыки в Canva, PowerPoint или Keynote. Идеальный кандидат должен уметь подавать информацию креативно и понятно, а также знать, как удержать внимание аудитории.
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