Требуется разработать дизайн презентации на 10 страниц, посвященной теме грузоперевозок. Ожидается креативный подход и оформление, соответствующее теме. Презентация должна быть информативной и визуально привлекательной.
Создание презентации
Нужен дизайнер для создания презентации. Дедлайн выполнения работы - 27.05. Пожалуйста, предоставьте портфолио в личные сообщения.
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