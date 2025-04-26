Создание презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Открыт6 заявок47 просмотров

Нужен дизайнер для создания презентации. Дедлайн выполнения работы - 27.05. Пожалуйста, предоставьте портфолио в личные сообщения.

Создание презентаций
17 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Руслана
 
31 год
9 часов в сервисе
Была
8 часов назад
9 часов назад
Ольга
 
40 лет
21 час в сервисе
Была
6 часов назад
10 часов назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 отзывов
16 часов назад
ТОП-10
Презентации
Олена
 
38 лет
17 часов в сервисе
Была
3 часа назад
16 часов назад
Ніна
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
7 часов назад
1 отзыв
17 часов назад
Дмитрий
 
29 лет
22 дня в сервисе
Был
10 часов назад
17 часов назад