Выполню презентацию

$200
ПрезентацииОткрыт7 заявок58 просмотров
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Выполняю качественные презентации на заказ. Обещаю информативность текста, грамотность + красивый визуал и быстрые сроки. В презентации использую только качественные фото, видео или гиф. 200 грн - 10 слайдов.

20 дней назад
Даяна
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