Выполню презентацию

Презентация на тему мир без сигарет это имеется ввиду что сигареты приносят зло и всякие смерти и если бы не было сигарет то мир бы был лучше
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