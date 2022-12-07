Design + Content
Добрый день!
Предлагаю качественное выполнение проектов различной сложности. Разрабатываю прототипы и дизайн для лендингов, интернет-магазинов и корпоративных сайтов.
Совместно с командой профессиональных переводчиков-нейтивов (15+ языков мира) работаем над переводом контента.
Мои основные услуги: UX/UI DESIGN; ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
Дополнительные услуги: ПЕРЕВОДЫ.
Обращайтесь!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#804
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20— Переводы
Портфолио
- Ohta Prime6 просмотров
- Узбекский. Беттинг тематика11 просмотров
- Эстонский. Гемблинг тематика7 просмотров
- Португальский. Перевод презентации с английского19 просмотров
- Английский. Перевод сайта IT-платформы28 просмотров
- Словацкий. Перевод для сайта Diveevo.de32 просмотра
- Чешский. Перевод для сайта Diveevo.de26 просмотров
- Казах. Художественный перевод карточек игры33 просмотра
- Перевод лендинга "Прошивка принтеров" на казахский30 просмотров
- Перевод с английского на немецкий язык38 просмотров
- Перевод на испанский47 просмотров
- Перевод на французский34 просмотра
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
2 года назад
Перевод документовПольский языкУкраинский язык
Швидко і гарно зроблена робота, дякую!
Ответный отзыв
Щиро дякую за продуктивну співпрацю!
$25
10 баллов
2 года назад
Всё отлично.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Обращайтесь
$70
10 баллов
2 года назад
Все отлично: быстро и качественно сделанный перевод на три языка. Проблем не было, рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно. Корректно поставленная задача, грамотно подготовленный контент для перевода, клиент всегда на связи. Рекомендую.
Переводы
3 отзыва
$5/час
от $5от 2 дней
#13
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от 10 дней
#3043