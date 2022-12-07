translater_1

Юлія translater_1

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Design + Content

Добрый день!

Предлагаю качественное выполнение проектов различной сложности. Разрабатываю прототипы и дизайн для лендингов, интернет-магазинов и корпоративных сайтов.

Совместно с командой профессиональных переводчиков-нейтивов (15+ языков мира) работаем над переводом контента.

Мои основные услуги: UX/UI DESIGN; ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

Дополнительные услуги: ПЕРЕВОДЫ.

Обращайтесь!

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#804
рейтинг фрилансера
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ТОП-20
Переводы

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Отзывы заказчиков

guest_1680611454045
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
2 года назад
Переклад з української на польску
Перевод документовПольский языкУкраинский язык
Швидко і гарно зроблена робота, дякую!
Щиро дякую за продуктивну співпрацю!
Ответный отзыв
vitneu
Витус 
52 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
2 года назад
Перевести видео
Всё отлично.
Спасибо за сотрудничество. Обращайтесь
Ответный отзыв
guest_16700368401894
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
2 года назад
Нужно перевести текст с русского на узбекский, казахский и киргизский
Все отлично: быстро и качественно сделанный перевод на три языка. Проблем не было, рекомендую.
Сотрудничество прошло успешно. Корректно поставленная задача, грамотно подготовленный контент для перевода, клиент всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Переводы
3 отзыва
$5/час
от $5от 2 дней
#13
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от 10 дней
#3043