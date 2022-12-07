Design + Content

Добрый день!

Предлагаю качественное выполнение проектов различной сложности. Разрабатываю прототипы и дизайн для лендингов, интернет-магазинов и корпоративных сайтов.

Совместно с командой профессиональных переводчиков-нейтивов (15+ языков мира) работаем над переводом контента.

Мои основные услуги: UX/UI DESIGN; ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

Дополнительные услуги: ПЕРЕВОДЫ.

Обращайтесь!