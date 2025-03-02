Потрібен терміновий переклад файлів з англійської мови на російську. Ідеальний кандидат має досвід у перекладах та вміння працювати з текстами різної тематики. Очікується якісна передача змісту та дотримання термінів.
Перевод на казахский
Ищем переводчика с украинского/русского на казахский. Текст про ворота и металлоконструкции.
Напишите, пожалуйста, желаемую стоимость оплаты за колличество слов или символов. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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