Перевод на казахский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Открыт4 заявки48 просмотров

Ищем переводчика с украинского/русского на казахский. Текст про ворота и металлоконструкции.

Напишите, пожалуйста, желаемую стоимость оплаты за колличество слов или символов. Спасибо!

Перевод текстовУкраинский языкРусский язык
17 часов назад
Анастасия
18 часов в сервисе
Была
13 часов назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
13 часов назад
Наталья
 
39 лет
13 дней в сервисе
Была
2 часа назад
15 часов назад
Вадим
 
39 лет
2 дня в сервисе
Был
11 часов назад
17 часов назад
Анна
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Была
17 часов назад
17 часов назад