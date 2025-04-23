English translation

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Открыт13 заявок147 просмотров

Job Title:Seeking Freelancers for English to Ukrainian Translation – 87 Pages

Job Description:

We are looking for experienced freelance translators to translate an 87-page document from English to Ukrainian. The document contains general content, so accuracy and attention to detail are essential.

Requirements:

- Native or fluent Ukrainian speaker

- Proven experience in translation (English to Ukrainian)

- Strong grasp of grammar, syntax, and cultural nuances

- Ability to maintain the original meaning and tone of the document

Project Details:

- Total pages: 87

- Format: word format

If you are interested, please submit your application along with:

- Relevant translation samples

- Estimated delivery time

Looking forward to working with skilled translators on this project!

Microsoft WordУкраинский язык
17 часов назад
Гость
17 часов в сервисе
Был
17 часов назад

Заявки фрилансеров

Іван
 
27 лет
3 дня в сервисе
Был
5 часов назад
7 часов назад
Вадим
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
2 отзыва
7 часов назад
Мария
 
25 лет
8 часов в сервисе
Была
2 часа назад
8 часов назад
Єлізавета
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Была
7 часов назад
8 часов назад
Виктор
 
16 лет
9 часов в сервисе
Был
8 часов назад
8 часов назад
Валерія
 
24 года
3 дня в сервисе
Была
10 часов назад
10 часов назад
Оксана
 
50 лет
2 года в сервисе
Была
8 часов назад
11 часов назад
Наталья
 
39 лет
5 дней в сервисе
Была
4 часа назад
12 часов назад
Галина
 
25 лет
6 дней в сервисе
Была
8 часов назад
14 часов назад
Женя
 
16 лет
6 дней в сервисе
Был
10 часов назад
15 часов назад
Яна
 
18 лет
2 дня в сервисе
Была
5 часов назад
15 часов назад
Константин
 
25 лет
2 дня в сервисе
Был
7 часов назад
16 часов назад
Юліан
 
31 год
8 дней в сервисе
Был
4 часа назад
16 часов назад