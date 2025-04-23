Ищется сертифицированный переводчик грузинского языка на постоянной основе в Москве. Требуется выполнять последовательный перевод с грузинского на русский в области юриспруденции. График работы - 3-4 раза в неделю по 2 часа. Обязательные требования: знание языка и наличие сертификата, а также опыт в переводе.
English translation
Job Title:Seeking Freelancers for English to Ukrainian Translation – 87 Pages
Job Description:
We are looking for experienced freelance translators to translate an 87-page document from English to Ukrainian. The document contains general content, so accuracy and attention to detail are essential.
Requirements:
- Native or fluent Ukrainian speaker
- Proven experience in translation (English to Ukrainian)
- Strong grasp of grammar, syntax, and cultural nuances
- Ability to maintain the original meaning and tone of the document
Project Details:
- Total pages: 87
- Format: word format
If you are interested, please submit your application along with:
- Relevant translation samples
- Estimated delivery time
Looking forward to working with skilled translators on this project!
Заявки фрилансеров
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