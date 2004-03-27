Алина Лисянская lisyanskayalisyanskaya
19 летУкраина/Александрия
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Сделаю все качественно!
У меня еще не так много опыта, поэтому я вкладываюсь в каждый проект по полной, делаю все качественно, стараюсь вложить все свои знания. Не важно сколько вы платите, я все равно сделаю работу классно и красиво.
Портфолио
- Дизайн вкусного кофе19 просмотров
- Дизайн интернет-магазина украшений15 просмотров
- Дизайн для приюта собак и кошек16 просмотров
- Дизайн магазина Vovk17 просмотров
- Эксклюзивные кухни на заказ15 просмотров
- Дизайн ресторана GoldPlace21 просмотр
- Дизайн интернет-магазина тортов29 просмотров