lisyanskaya

Алина Лисянская lisyanskaya

 
19 летУкраина/Александрия
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Сделаю все качественно!

У меня еще не так много опыта, поэтому я вкладываюсь в каждый проект по полной, делаю все качественно, стараюсь вложить все свои знания. Не важно сколько вы платите, я все равно сделаю работу классно и красиво.