Ищешь возможность заработать без опыта и вложений? Имею классное предложение, которое приносит деньги, а не занимает время зря.

Нужен оператор для переписки в онлайн-чате агентства.

Главная задача – писать письма, делать рассылки и выполнять задания от руководителя.

Что нужно делать:

• Чат-общение с клиентами агентства.

От вас ждем:

• Желание зарабатывать больше.

• Опыт не обязателен.

• С 16 до 40 лет.

• Уседчивость и желание добиться успеха.

Предлагаем:

• Зарплата 1500 - 2800 $ в месяц, в зависимости от ваших усилий и желания зарабатывать.

• Бесплатное обучение и поддержка.

• Высокий уровень безопасности и надежности компании.

• Возможность карьерного роста и получение бонусов.

Если хочешь хорошо зарабатывать и уверен в своих способностях, ждем твоего сообщения. Пиши мне в телеграмм

https://t.me/svettlannaa2

И я расскажу тебе больше о работе.