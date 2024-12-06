Ищется копирайтер/сценарист для работы с телеграм каналом на 70.000 подписчиков. Тематика - отношения и знакомства для мужчин. Обязателен опыт в копирайтинге от 1 года и создание контента для телеграм каналов. Высокая ответственность и соблюдение дедлайнов являются критически важными. Предлагается фиксированная зарплата и возможность удаленной работы.