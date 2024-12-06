Тестовое задание на англ языке для приветственного блока лендинга

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ТЗ = Ветеринарная клиника в Дубае.

Тестовое задание

Написать = Вітальний блок тексту. Об’єм від 500 до 600 символів контенту

https://docs.google.com/document/d/161lTvAFojHNIXU45t7ymW0tQuofDiROq/edit#heading=h.gjdgxs

Срок: 3 дня.

Google DocsНаписание текстов
5 месяцев назад
marialitarova
39 лет
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров