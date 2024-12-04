Требуется подготовка постов на автомобильную тематику для публикации в социальных сетях. Посты должны выходить 1 раз в неделю. Необходим оригинальный контент, соответствующий интересам целевой аудитории.
Специалист по написанию сценариев рилс
Я ищу специалиста для написания сценариев рилс для нашей онлайн школы, которая обучает селлеров Wildberries и Ozon.
Мы ожидаем креативного мышления и развитой насмотренности, умения работать с контентом и опыт работы с экспертами для бизнеса.
Обязанности включают написание 60 сценариев рилс ежемесячно.
Условия: удалённая работа, гибкая занятость и обсуждаемый уровень зарплаты.
Для отклика пишите мне с пометкой "сценарист рилс".
Заявки фрилансеров
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