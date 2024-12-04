Специалист по написанию сценариев рилс

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Закрыт3 заявки13 просмотров

Я ищу специалиста для написания сценариев рилс для нашей онлайн школы, которая обучает селлеров Wildberries и Ozon.

Мы ожидаем креативного мышления и развитой насмотренности, умения работать с контентом и опыт работы с экспертами для бизнеса.

Обязанности включают написание 60 сценариев рилс ежемесячно.

Условия: удалённая работа, гибкая занятость и обсуждаемый уровень зарплаты.

Для отклика пишите мне с пометкой "сценарист рилс".

OzonWildberries
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Валентин
 
62 года
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5 месяцев назад
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Игорь
 
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