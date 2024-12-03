Требуется SEO Content Writer для написания SEO-оптимизированных статей на темы женского здоровья, материнства и карьеры. Необходимо писать не менее 4 статей в месяц. Требования: уровень английского C1 или выше, интерес к проекту и наличие портфолио. Условия: гибкий график и полная удаленка.
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