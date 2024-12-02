Авито

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок74 просмотра

Провести короткую переписку(с перепиской помогу) И на следующий день оставить положительный комментарий

Работаем на Авито,поэтому иметь аккаунт старше 2х месяцев обязательно!

АвитоНаписание отзывов
5 месяцев назад
guest_1730721922328
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Антон
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Матевос
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Карина
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Екатерина
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Айка
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Анастасия
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтер для статьи об экологии

    Ищется копирайтер для создания качественной и уникальной статьи об экологии. Необходимо написать интересный текст, который привлечет внимание читателей. Подробности будут обсуждены в личных сообщениях.

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Оператор чата

    $2000

    Ищем операторов чата для удаленной работы. Требуется базовое знание английского и доступ к ПК. Выплаты авансов каждую неделю. Возможность карьерного роста до администраторов с доходом от 4000 долларов в месяц.

    Telegram
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Копирайтер

    Ищется копирайтер для выполнения различных заданий. Рассматриваются как опытные специалисты, так и новички. Задачи могут включать написание статей, рекламных текстов и других материалов. Ожидается качественный и своевременный подход к работе.

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Текст в юморной манере

    Требуется написать текст для озвучки, который будет длиться несколько минут. Тематика — психология, с акцентом на юмор. Ожидается креативный и увлекательный подход, чтобы удержать внимание слушателей и вызвать улыбку.

    Написание текстов
    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Статьи для сайта

    $1

    Требуется написать несколько статей по теме курсы онлайн. Необходим качественный копирайтинг, который привлечет внимание и заинтересует читателей. Ожидается оригинальный и информативный контент для сайта.

    Размещение статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Пересказ манги / манхвы / корейского комикса

    $20

    Ищется фрилансер для создания текстового контента по манге или манхве. Требуется сделать 700 скриншотов ключевых моментов и написать по одному предложению к каждому. Общий объем текста — не менее 55 000 символов. Оплата 20 $ за 50 000 символов. Срок выполнения — 3 дня. Необходимо отличное владение русским языком и умение кратко излагать мысли.

    Написание текстовMicrosoft Word
    Копирайтинг2 заявки
    Закрытнет даты

  • Оператор чату

    $2000

    Ищем оператора чата для работы на дому в брачном агентстве. Требуется наличие ПК, высокоскоростной интернет и грамотный язык. График 6/1, возможен гибкий подход к времени. Заработная плата от 1500 $ еженедельно, оплата на карту банка. Обучение бесплатно, работа и обучение оплачиваются. Обязанности: написание и перевод писем, отчетность, взаимодействие с руководством.

    Перевод документовTelegramАнглийский язык
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Копирайтер/райтер для психологического проекта

    Требуется копирайтер для написания статей по эфирам и интервью с экспертами в области психологии. Ищем специалиста с лингвистическим или журналистским образованием, а также опытом написания статей и пониманием психологии. Удаленная работа с оплатой от 500 до 2000 рублей за 1000 знаков.

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад