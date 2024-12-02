Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок201 просмотр

В агентство требуются операторы чата на удалённую занятость.

  • Мы ищем целеустремленных людей с базовым знанием английского языка или с уверенным опытом пользования переводчиком от Google. Опыт работы не обязателен, наши администраторы проведут инструктаж и окажут поддержку на всех этапах нашего с Вами сотрудничества. Для новых сотрудников ВЫПЛАТЫ АВАНСОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.

Требования:

  • Активная жизненная позиция;

  • Высокие амбиции в заработке и правильно поставленные цели;

  • ПК или ноутбук для работы и Интернет;

  • Организованность — лучше мотивации.

Условия работы:

  • Работаем удалённо в режиме Home Office;

  • Для новых сотрудников ВЫПЛАТЫ АВАНСОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ;

  • Сайт американский — работаем в ночные смены

  • Есть возможность выбора графика работы.

Лучшие чат-менеджеры у нас зарабатывают до 4000 долларов/мес. Есть карьерный рост, возможность стать администратором уже через 3 месяца сотрудничества с нами, создать и развивать свою команду (с заработной платой от 4000 долларов/мес).

Оставляйте свои резюме, заявки сразу в телеграмм

А также пишите в Telegram: https://t.me/svettlannaa2

Telegram
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