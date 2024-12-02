Ищется копирайтер для выполнения различных заданий. Рассматриваются как опытные специалисты, так и новички. Задачи могут включать написание статей, рекламных текстов и других материалов. Ожидается качественный и своевременный подход к работе.
Оператор чата
В агентство требуются операторы чата на удалённую занятость.
Мы ищем целеустремленных людей с базовым знанием английского языка или с уверенным опытом пользования переводчиком от Google. Опыт работы не обязателен, наши администраторы проведут инструктаж и окажут поддержку на всех этапах нашего с Вами сотрудничества. Для новых сотрудников ВЫПЛАТЫ АВАНСОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ.
Требования:
Активная жизненная позиция;
Высокие амбиции в заработке и правильно поставленные цели;
ПК или ноутбук для работы и Интернет;
Организованность — лучше мотивации.
Условия работы:
Работаем удалённо в режиме Home Office;
Для новых сотрудников ВЫПЛАТЫ АВАНСОВ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ;
Сайт американский — работаем в ночные смены
Есть возможность выбора графика работы.
Лучшие чат-менеджеры у нас зарабатывают до 4000 долларов/мес. Есть карьерный рост, возможность стать администратором уже через 3 месяца сотрудничества с нами, создать и развивать свою команду (с заработной платой от 4000 долларов/мес).
Оставляйте свои резюме, заявки сразу в телеграмм
А также пишите в Telegram: https://t.me/svettlannaa2
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